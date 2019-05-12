Украинский футболист Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе "Манчестер сити". В матче последнего 38-го тура чемпионата футбольной премьер-лиги клуб Хосепа Гвардиолы обыграл на чужом поле Брайтон со счетом 4:1 и стал победителем турнира в шестой раз.

"Сити" становился чемпионом страны в 1937, 1968, 2012, 2014, 2018 и 2019 годах, но впервые в своей истории взял титул в двух сезонах подряд.

Перед финишным туром Мансити опережал Ливерпуль на одно очко и в финальном туре Зинченко отыграл весь матч на позиции левого защитника. Это второй титул украинского футболиста в составе английского клуба.

Примечательно, что Ливерпуль за весь сезон в АПЛ проиграл лишь единожды (единственное поражение Ливерпулю нанес "Манчестер Сити", - Прим. Ред.), это своего рода тоже рекорд - обычно команда с таким показателем становилась чемпионом досрочно.

Это восьмой чемпионский титул Гвардиолы в первенствах Испании, Германии и Англии. В целом у Пепа на счету 26 трофеев, из которых пять - в Манчестере.

Добавим, что клубу также предстоит сыграть в финале Кубка Англии в этом сезоне.

Ранее Гвардиола рассказал, почему "Манчестер Сити" вылетел из Лиги чемпионов.

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