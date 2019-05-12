У министра обороны Степана Полторака призрачные шансы остаться на должности. Такое мнение высказал советник Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в интервью "Громадському".

"Если ко мне будут вопросы, что делать с господином Полтораком, я думаю, что я точно посоветую новому президенту - найти нового кандидата на должность министра обороны", - сказал Апаршин.

На вопрос, есть ли у него перечень людей, которые должны стать министром, он заметил, что это не относится к его компетенции.

"Вы как себе представляете - я с утра до вечера сижу с Зеленским и ему советую? Я эксперт по вопросам безопасности и обороны. Завтра возникнет вопрос и господин президент захочет получить более подробную информацию о кадровых назначениях. Я ему выскажу свою позицию, но это не значит, что он мою позицию воспримет ", - отметил он.

Ранее советник Зеленского заявил, что хотел бы сохранить ООС на Донбассе.

Также мы рассказывали, что Зеленский без участия Запада с Россией договариваться не будет.