Минский формат на сегодняшний день фактически не работает, но отказываться от него будет некорректным по отношению к партнерам.

Об этом завил советник Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в интервью "Громадському".

"Позиция остается неизменной, но это позиция не президента Зеленского. Это позиция, которую я в случае необходимости буду ему предлагать. Минский формат сегодня не работает. Но сказать сегодня, что мы от него отказываемся, будет некорректно по отношению к нашим партнерам", - подчеркнул Апаршин.

Он отметил, что вопрос обеспечения безопасности на Донбассе является ключевым для урегулирования ситуации. "Пока граница не будет перекрыта, все остальное может быть рассмотрено, но это не будет эффективным", - заявил советник Зеленского.

В то же время, по его словам, возникнет проблема, что делать с теми людьми, которые убивали украинских военнослужащих и гражданское население на Донбассе.

"Это, на мой взгляд, самый сложный вопрос - как отделить тех людей, которые убивали, и тех людей, которые где-то ошиблись. Это будет процесс не на один день, длительный", - убежден Апаршин.

Также в интервью Апаршин заявил, что курс по отношению к войне с РФ никто менять не будет, потому что "это война".

Ранее Апаршин заявил, что Зеленский не пойдет на переговоры с представителями "ЛДНР" или с Путиным без участии Запада.