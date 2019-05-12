Советник Зеленского считает, что Минский формат не работает, но от него все равно не откажутся
Минский формат на сегодняшний день фактически не работает, но отказываться от него будет некорректным по отношению к партнерам.
Об этом завил советник Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в интервью "Громадському".
"Позиция остается неизменной, но это позиция не президента Зеленского. Это позиция, которую я в случае необходимости буду ему предлагать. Минский формат сегодня не работает. Но сказать сегодня, что мы от него отказываемся, будет некорректно по отношению к нашим партнерам", - подчеркнул Апаршин.
Он отметил, что вопрос обеспечения безопасности на Донбассе является ключевым для урегулирования ситуации. "Пока граница не будет перекрыта, все остальное может быть рассмотрено, но это не будет эффективным", - заявил советник Зеленского.
В то же время, по его словам, возникнет проблема, что делать с теми людьми, которые убивали украинских военнослужащих и гражданское население на Донбассе.
"Это, на мой взгляд, самый сложный вопрос - как отделить тех людей, которые убивали, и тех людей, которые где-то ошиблись. Это будет процесс не на один день, длительный", - убежден Апаршин.
Также в интервью Апаршин заявил, что курс по отношению к войне с РФ никто менять не будет, потому что "это война".
Ранее Апаршин заявил, что Зеленский не пойдет на переговоры с представителями "ЛДНР" или с Путиным без участии Запада.