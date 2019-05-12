Сегодня, 12 мая, в некоторых районах Киева прошел ливень, из-за которого затопило дороги и подземный переход в метро. Об этом сообщает dtp.kiev на странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото. 

Из-за затопленных дорог недалеко от станции метро Позняки затруднено движение транспорта, машины утопают в воде после сильного дождя, который настиг столицу после обеда. В подземном переходе, ведущем к метро, также наблюдается затопление. Продавцы и пешеходы стали заложниками непогоды и вынуждены "переплывать" через переход.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

После ливня проспект Григоренко превратился в реку. На дорогах пробки.

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Григоренка/Мишуги. Все купили плавательные шапочки? :)

Публикация от dtp.kiev.ua (@dtp.kiev.ua)

Как сообщала "Страна", 12 мая Украина также станет одной из самых теплых стран Европы.

Ранее появилось видео, как по Киеву пронесся весенний ливень с градом и громом. Также синоптик рассказала, какой будет погода на следующей неделе

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