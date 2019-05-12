Опубликованы фото и видео, как на Позняках в Киеве после дождя затопило проход к метро и дороги
Сегодня, 12 мая, в некоторых районах Киева прошел ливень, из-за которого затопило дороги и подземный переход в метро. Об этом сообщает dtp.kiev на странице в Facebook, опубликовав соответствующие фото.
Из-за затопленных дорог недалеко от станции метро Позняки затруднено движение транспорта, машины утопают в воде после сильного дождя, который настиг столицу после обеда. В подземном переходе, ведущем к метро, также наблюдается затопление. Продавцы и пешеходы стали заложниками непогоды и вынуждены "переплывать" через переход.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
После ливня проспект Григоренко превратился в реку. На дорогах пробки.
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