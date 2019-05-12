Сегодня, 12 мая, в Тель-Авиве в 19:00 по киевскому времени началась церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019.

На ней присутствуют все участники конкурса, 41 артист, кроме Украины, которая в этом году на Евровидении не представлена из-за позиции Национальной телерадиокомпании, которая вынудила победителя Нацотбора - певицу Марув - снять свою кандидатуру.

Онлайн-трансляцию церемонии показывает официальный YouTube конкурса.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Израиле тонко подшутили над участниками конкурса "Евровидение". На улицах города изобразили баннер с надписью на английском языке "Успеха всем участникам "Евровидения!". При этом на на иврите снизу написано: "Шутка, желаем успеха только Коби" (Коби Мерими - представитель Израиля).