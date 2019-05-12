Сегодня, 12 мая, в День матери, избранный президент Украины Владимир Зеленский поздравил свою маму с праздником и опубликовал архивное фото, на котором он был еще ребенком. Поздравление Зеленский разместил на своей странице в Facebook.

Зеленский напомнил о том, как важно найти особые слова для матерей.

"Друзья, сегодня - День матери. Не забудьте найти особые слова для тех, кто подарил нам с вами жизни. Для них мы навсегда - дети. Они любят каждого из нас просто за то, что мы есть. Они любят нас такими, какие мы есть. Не забудьте поблагодарить свою маму. Мамуля, ты у меня красотка!!!" - написал Зеленский.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

Как сообщала "Страна", в День матери больше шести сотен украинских женщин получили звание героини.

Отец Зеленского рассказал "Стране" о том, что будет говорить сыну, когда тот станет президентом, и какая у него должна быть зарплата.

Ранее мы публиковали видео, как родители Зеленского - Александр Семенович и Римма Владимировна пришли на избирательный участок №493 33-го округа, чтобы проголосовать на президентских выборах.