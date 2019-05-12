Глава Минздрава Ульяна Супрун отметила, что панические атаки каждый из нас хоть раз переживал в своей жизни. Как правило, состояния полной растрерянности могут продолжаться от 5 минут до получаса. При этом паническая атака всегда проходит, а симптомы не несут угрозы. Как правильно снизить беспокойство и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила у себя в Facebook.

По ее словам, панические атаки характеризуются ощущением внезапной и интенсивной тревоги и страха, появлением дрожи, дезориентации в пространстве, тошноты, учащенного и нерегулярного сердцебиения, сухости во рту, одышки, резкой потливости и головокружения. Симптомы не представляют значительной опасности для человека, но сильно пугают.

"Паническая атака всегда проходит, а симптомы не несут угрозы. Важно объяснять себе то, что вызвало беспокойство. Контролируйте свой страх. Переждите", - отметила Супрун.

Супрун уточнила, что необходимо попробовать сфокусироваться на том, что окружает, и продолжить заниматься своими делами.

попросить близких о поддержке;

делать дыхательные упражнения. Если во время панических атак ускоряется дыхание, дыхательные упражнения могут облегчить другие симптомы. Попробуйте дышать носом как можно медленнее, спокойнее и глубже. Выдыхайте ртом также медленно и спокойно. Облегчение наступит уже в течение нескольких минут. "Обычно панические атаки не предусматривают госпитализацию, а люди в таком состоянии не требуют особого медицинской помощи. Вызвать скорую стоит, если через полчаса ни стало лучше, а дыхательные упражнения не помогают прийти в себя", - уточнила Супрун.

Как предотвратить панические атаки:

попробовать разобраться, что именно вызывает стресс, который ухудшает симптомы. Важно не ограничивать свои ежедневные активности и передвижения;

поискать тематические сообщества;

делать ежедневно дыхательные упражнения;

быть физически активным;

следить за питанием и полноценно спать;

отказаться от кофе, алкоголя и табака, они способны даже ухудшать панические атаки;

обратиться к неврологу или психотерапевту.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, вдень второго тура выборов Ульяна Супрун объяснила украинцам, как бороться со стрессом без лекарств. В частности, полезным для нейронов и для всего тела будет пребывание на природе хотя бы 20 минут - это снижает уровень кортизола.

Также Супрун рассказала, как стать счастливым без наркотиков и денег.

Ранее Супрун сообщила украинцам о необратимых последствиях употребления спиртного.