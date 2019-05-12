В Харькове в результате схода трамвая с рельсов в воскресенье днем на перекрестке Московского проспекта и ул.Академика Павлова произошла авария, в результате которой пострадали 41-летняя женщина и 4-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба полиция Харьковской области.

"По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и в дальнейшем столкнулся с автомобилем Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 41-летняя водитель и 4-летняя пассажирка транспортного средства Toyota", - сообщает полиция.

Обе пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Тернопольской области сошел с рельсов вагон поезда с полусотней пассажиров.

Также мы писали, как в Китае грузовой поезд сошел с рельсов и влетел в жилой дом, в результате чего четыре человека погибли.