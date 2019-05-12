Социальная сеть Instagram заблокирует хэштеги, посредством которых распространяются неподтвержденные наукой данные о вакцинах. Об этом сообщает Engadget.

Ранее сотни пользователей раскритиковали соцсеть за "неаккуратное обращение с потенциально вредными публикациями". Отмечается, что новая политика запрета будет касаться даже тех хештегов, которые могут показаться безобидными, но на самом деле используются для распространения опровергнутых наукой утверждений.

Кроме того, ранее были заблокированы хэштеги, содержащие ложную информацию, например, #vaccinescauseautism и #vaccinescauseaids. Теперь компания также заблокирует хэштеги, которые не обязательно содержат развенчанную наукой информацию, но используются противниками вакцинации для распространения "заведомо ложных заявлений".

С помощью блокировки хэштега становится невозможен поиск контента, отмеченного им. Попытка нажать на запрещенный хэштег не даст никаких результатов и он исчезнет из поиска.

Как сообщала "Страна", ученые опровергли миф о вымирании человечества из-за извержения вулкана на Суматре.

Ранее глава Минздрава Украины Ульяна Супрун также вспомнила, как появился миф о связи вакцин от кори с аутизмом у детей.

Также Супрун развенчала пять мифов о вакцинации и объяснила, кому нельзя делать прививки.