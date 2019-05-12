Сотрудники ГосЧС передали материалы о поджоге автомобиля главного редактора телеканала ТВі Владимира Егорова в полицию.

Об этом Егоров сообщил на своей странице в Facebook.

По данным Егорова, пожарные уже передали информацию в полицию, расследование ведется по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. "Источник возгорания находился под передней левой частью автомобиля. Машина - на дизеле, новая (пробег всего 140 ты. км)", - сообщил Егоров.

Следственно-оперативная группа взяла части автомобиля для экспертизы. Также Егоров сообщил, что фактом поджога авто заинтересовались и в ОБСЕ. Там обеспокоены общей ситуацией в Украине и поджогами автомобилей журналистов.

Напомним, возгорание Citroen C4 Picasso произошло примерно в 4:30 воскресенья, 12 мая. Владимир Егоров связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

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