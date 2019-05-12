В воскресенье, 12 мая, в международном аэропорту Мандалай совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, у которого не открылось переднее шасси. Об этом сообщает ABC News.

"Самолет бразильского производства Embraer 190-LR рейса UB103 из Янгона приземлился на заднее шасси, после чего нос самолета наклонился вплоть до покрытия взлетно-посадочной полосы, высекая искры во время торможения", - говорится в сообщении.

Когда пилотам не удалось выпустить переднюю стойку шасси, они сделали два прохода на низкой высоте над взлетно-посадочной полосой, чтобы израсходовать топливо и посадить самолет без одной пары шасси. Отмечается, что все 82 пассажира и семеро членов экипажа находятся в безопасности. О пострадавших не сообщается. Аэропорт временно был закрыт для принятия крупных самолетов.

Ранее в аэропорту Мьянмы потерпел крушение самолет бангладешских авиалиний.

Как сообщала "Страна", 5 мая в московском аэропорту Шереметьево во время аварийной посадки загорелся пассажирский самолет SSJ-100. Тогда погиб 41 человек, еще 10 человек госпитализированы.

Украинка, пострадавшая в авиакатастрофе в Шереметьево, пребывает в тяжелом состоянии.