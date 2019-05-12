В Украине 13 мая установится дождливая и теплая погода. Грозы накроют всю территорию страны, однако их в течение дня будет сменять солнце.

Теплее всего будет в северных и восточных регионах. В частности, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донетской областях воздух прогреется до +21...+23 градусов. Холоднее всего будет во Львовской области, на Прикарпатье и Тернопольщине – максимум до +19...+21 градуса. Ветер будет северо-восточным, 3-8 метров в секунду.

В Киеве понедельник ожидается солнце, дождь и местами гроза. Тепло достигнет +23 градусов. Грозовые дожди, как видно по карте, охватят всю территорию страны.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее мы писали, что синоптик объяснила, почему дожди в ближайшие дни не отпустят Киев.

Также мы сообщали, что народный синоптик спрогнозировал аномально жаркое лето в Украине.