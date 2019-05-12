В День матери больше шести сотен украинских женщин получили звание героини
Президент Украины Петр Порошенко по случаю Дня матери присвоил почетное звание "Мать-героиня" 616 украинкам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Почетного звания удостоены матери из всех регионов.
Больше всего женщин, которые получили награду, в Ровенской области - 137. Второй по количеству матерей-героинь в этом году является Волынская область, где их 76, третьей - Закарпатская область, где представлены к награде 49 женщин.
"Мать-героиня" - государственная награда, которой президент ежегодно отмечает женщин, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Также почетного звания удостаиваются матери, воспитывающие усыновленных в уставленном законом порядке детей.
Женщины отмечаются за весомый личный вклад в воспитание детей в семье, создание благоприятных условий для получения ими образования, развития творческих способностей детей, формирования высоких духовных и моральных качеств.
Напомним, ранее Порошенко уволил замглавы Администрации президента Алексея Филатова.
Еще днем ранее президент наградил 9 сотрудников АП.
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