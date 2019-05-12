В Украине в понедельник, 13 мая, ожидается сухая и солнечная погода с периодическими дождями. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По словам Диденко, на фоне великолепной температуры +19...+24 градусов и несильного ветра настоящее воздуха как-то материализует слово "бальзам". "Дышишь, будто пьешь", - пишет синоптик.

В Киеве ожидается солнце вместе с дождем, местами будут слышны и грозы. Однако температура воздуха установится на отметке в +20 градусов. "В столице вторая половина недели, включая следующие выходные, обещает быть наконец преимущественно сухой и солнечной.

Готовьте сачки для бабочек, бадминтон, тяпки, лопаты, старые тонкие спортивные штаны и новые очки от солнца - понадобится все", - заключила Наталья Диденко.

Напомним, 12 мая в Украине пройдут дожди с грозами.

В воскресенье, 12 мая, Украина также станет одной из самых теплых стран Европы.