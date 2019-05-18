В Вене около офиса австрийского канцлера образовался стихийный митинг. Протестующие требуют досрочных выборов и отставки вице-канцлера Хайнца Кристиана Штрахе, передает Süddeutsche Zeitung.

Перед зданием собирается все больше людей. Многие митингующие держат флаги Евросоюза и символику антифашистов.

Участники акции скандируют лозунги с требованием новых выборов, некоторые держат красные карточки, которые они показывают правительству.

На одном из плакатов написано "Себастьян, твое правительство - твоя ответственность", также есть плакаты с надписями на русском "До свидания!".

Напомним, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявит об отставке после скандала, связанного с сотрудничеством с россиянкой.

В настоящий момент правительство Австрии рассматривает два варианта действий: назначить выборы в Национальный совет или продолжить работу с новым вице-канцлером Норбертом Хофером.

Также мы рассказывали, что Австрия рассказала, каким станет диалог с Россией после шпионского скандала