В Вене у офиса канцлера собрался Майдан, требуют досрочных выборов
В Вене около офиса австрийского канцлера образовался стихийный митинг. Протестующие требуют досрочных выборов и отставки вице-канцлера Хайнца Кристиана Штрахе, передает Süddeutsche Zeitung.
Перед зданием собирается все больше людей. Многие митингующие держат флаги Евросоюза и символику антифашистов.
Участники акции скандируют лозунги с требованием новых выборов, некоторые держат красные карточки, которые они показывают правительству.
На одном из плакатов написано "Себастьян, твое правительство - твоя ответственность", также есть плакаты с надписями на русском "До свидания!".
Напомним, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявит об отставке после скандала, связанного с сотрудничеством с россиянкой.
В настоящий момент правительство Австрии рассматривает два варианта действий: назначить выборы в Национальный совет или продолжить работу с новым вице-канцлером Норбертом Хофером.
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