Украинские военные взяли на абордаж и захватили морское судно в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure). Видео опубликовано в официальной группе 73 морского центра специального назначения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что этот этап обучения является уже третьей частью тренировок действий на воде. В них принимают участие военнослужащие ВСУ и спецназ.

Во время отработки действий по захвату судна вывод групп осуществлялся воздушным путем из различных высот системой "КАНАТ" и водным путем на скоростных катерах. В трюмах и на палубе задержаны и уничтожены условные противники в условиях Ближнего Боя (CQB). Примечательно, что на видео есть фрагмент (1:41), когда условный противник падает на палубу еще до того, как военные возьмут судно под свой контроль.

В частности, 12 апреля бойцы ВСУ отработали высадку на суда воздушным путем с целью захвата. Эти учения являются одними из основных составляющих морских абордажных действий. Позже, 17 апреля, военнослужащие 73 морского центра спецназначения провели первую часть обучения действия на воде. "Основой при действиях на воде является работа в команде в первую очередь и индивидуальный профессионализм во вторую очередь", - уточняется в сообщении. 18 апреля началась вторая часть обучения, в ходе которого бойцы ВСУ также отрабатывали навыки в рамках VBSS.

Фото: facebook.com/73-морський-центр-спеціального-призначення

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