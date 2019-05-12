Вдова Сергея Доренко Юлия показала радиостанции "Говорит Москва" результаты медицинских исследований, по результатам которых у него в 2016 году диагностировали аневризму восходящего отдела аорты.

Дочери журналиста ранее усомнились в официальной причине его смерти.

Радиостанция опубликовала результаты эхокардиографии и компьютерной томографии коронарных артерий. После постановки диагноза Доренко, по словам вдовы, наблюдался у врачей и принимал лекарства, снижающие давление.

Фото: govoritmoskva.ru

Операцию ему не рекомендовали. В октябре 2017 года Доренко прошел повторное обследование.

Все медицинские документы уже передали в полицию. Дочери журналиста от первого брака о диагнозе не знали, добавила Юлия Доренко.

Ранее сообщалось, что несмотря на отмену церемонии прощания, друзья погибшего Сергея Доренко пришли на кладбище.

Сергей Доренко погиб 9 мая после падения с мотоцикла. Журналист ехал от Курского вокзала в сторону Таганской площади. Предположительно он за рулем почувствовал себя плохо и мотоцикл завалился на бок. Медики пытались реанимировать Доренко, но безрезультатно.