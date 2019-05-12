Первый зампредседателя Днепропетровского областного совета Святослав Олейник призвал избирателей выйти на протестные акции у местных советов, требуя провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского.

Видеообращение депутат выложил на официальном сайте Днепропетровскоской ОГА.

Олейник отметил, что почти 90% избирателей его области отдали свои голоса за Зеленского.

"Нужно обратиться к депутатам своих местных советов. Это можно сделать как по СМС, социальным сетям или при личном общении. Нужно потребовать, чтобы местные депутаты собрались 13 мая на внеочередной сессии и обратились к народным депутатам. Чтобы те назначили дату инаугурации на 19 мая", - рассказал депутат.

Также он добавил, что в его областном совете собрано достаточное количество голосов для начала внеочередной сессии. Если ВР 14 мая откажется назначить дату инаугурации, то местные депутаты будут требовать от Зеленского распустить парламент.

Напомним, что Зеленский раскритиковал Порошенко и потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.

Также в Раде предложили инаугурировать Зеленского в первый день лета.