В Кельменецком районе Черновицкой области из-за халатности врача-педиатра погиб двухлетний ребенок. Об этом информирует пресс-служба областного управления прокуратуры.

Медик районной больницы установил неправильный диагноз, из-за чего квалифицированные медики впоследствии не смогли спасти малыша.

"В Кельменецкую амбулаторию общей практики семейной медицины с жалобами на повторную рвоту, вялость, сонливость и насморк своего малолетнего сына обратилась жительница Кельменецкого района Черновицкой области. После осмотра больного госпитализировали с предварительным диагнозом – ОРВИ и острым обструктивным бронхитом, и было назначено медикаментозное лечение в соответствии с выставленным диагнозом", – сказано в сообщении.

Позже состояние резко ухудшилось. На следующий день ребенка доставили в Черновицкую областную детскую клиническую больницу, где врачи поставили правильный диагноз. Выяснилось, у мальчика был синдром Рея.

"Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз – непредоставление в районной больнице своевременной квалифицированной медицинской помощи малолетнему фактически лишило его шанса на выживание и выздоровление", – констатировали в ведомстве.

Местная прокуратура направила в суд обвинение в отношении врача районной больницы по факту уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины (ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнего).

Наказание за соответствующее преступление подразумевает: до 5 лет тюрьмы или лишение свободы до 3 лет (с лишением права заниматься определенной деятельностью до 3 лет).

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