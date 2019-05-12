В честь 100-летия основания Украинской Народной Республики Служба внешней разведки Украины рассекретила документы о смерти лидера национальной революции 1917-1921 годов и основателя УНР Симона Петлюры, сообщает пресс-служба СВРУ.

Документы иностранного и контрразведывательного отделов государственного политического управления УССР 1919-1936 годов взяты из архивных дел, находящихся на хранении в Отраслевом государственном архиве СВРУ, до сих пор были малодоступны для широкой общественности.

"Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое", - сообщили разведчики.

Отмечается, что в материалах можно найти документы нормативно-правовой деятельности УНР, дипломатических усилий правительства УНР на международной арене и материалы о тогдашних лидерах украинских государственных образований.

"Также они освещают деятельность эмиграционного правительства УНР, переписку руководства Республики и меры по восстановлению казачества в Украине, состояние и деятельность Военной организации и образованных военных формирований, финансовые документы. Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Симона Петлюры", - отметили в СВРУ.

Фото: СВРУ

Напомним, что вслед за барельефом в центре Киева появится памятник Петлюре.

Также в Украине реабилитировали петлюровского атамана Киевской области и его соратников.