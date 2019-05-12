В центре Харькова проходит акция на защиту палатки атошников, которую накануне предписала снести мэрия Харькова.

Участники акции собирают подписи под обращением к депутатам горсовета и членам исполкома против сноса палатки "Все для победы" на площади Свободы, передает "Медиапорт".

Люди собрались возле палатки на площади Свободы около 12:00. По оценкам одного из организаторов акции Бориса Редина, в акции принимают участие не менее 500 человек, по данным отдела коммуникации полиции - до 300.

Фото: mediaport.ua

После митинга участники акции планировали идти в гостиницу "Националь", где проживает Харьковский городской голова Геннадий Кернес, но потом решили идти в сторону горсовета. Шествие завершилось на площади Независимости.

Напомним, в Харькове обязали убрать из центра города палатку "Все для победы" в честь погибших атошников.

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