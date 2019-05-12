"Худший финал!" Фанаты "Игры престолов" недовольны спойлерами к 5-му эпизоду сериала
В суть утекла пятая серия восьмого сезона сериала "Игра престолов". Пользователи, которые посмотрели эпизод, остались разочарованными предпоследней серией киносаги, пишет издание The Sun.
По мнению многих фанатов окончание сериала- это "худший финал в истории телевидения".
"Только что прочитал все спойлеры "Игры престолов". Я не хочу больше финала. Закройте шоу, если все это правда. Люди, которые уже так давно смотрят сериал, почувствуют плохое послевкусие", - написал один из пользователей.
"Я посмотрел пятый эпизод, который утек, и это худшее завершение (сериала) в истории телевидения", - отметил другой.
Пятая серия официально выйдет на телеканакале НВО в воскресенье, 12 мая.
"Страна" делает обзоры сюжета всех серий нового сезона "Игры престолов".
Напомним, что появились новые кадры пятой серии финального сезона "Игры престолов".
Также Стивен Кинг рассказал о финале "Игры престолов".