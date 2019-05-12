В суть утекла пятая серия восьмого сезона сериала "Игра престолов". Пользователи, которые посмотрели эпизод, остались разочарованными предпоследней серией киносаги, пишет издание The Sun.

По мнению многих фанатов окончание сериала- это "худший финал в истории телевидения".

"Только что прочитал все спойлеры "Игры престолов". Я не хочу больше финала. Закройте шоу, если все это правда. Люди, которые уже так давно смотрят сериал, почувствуют плохое послевкусие", - написал один из пользователей.

"Я посмотрел пятый эпизод, который утек, и это худшее завершение (сериала) в истории телевидения", - отметил другой.

Пятая серия официально выйдет на телеканакале НВО в воскресенье, 12 мая.

"Страна" делает обзоры сюжета всех серий нового сезона "Игры престолов".

1 серия

2 серия

3 серия

4 серия

Напомним, что появились новые кадры пятой серии финального сезона "Игры престолов".

Также Стивен Кинг рассказал о финале "Игры престолов".