Полузащитник киевского "Динамо" Виталий Буяльский в матче 28-го тура украинской премьер-лиги против луганской "Зари" сломал два ребра. Об этом рассказал главврач киевского клуба Леонид Миронов, передает официальный сайт "Динамо".

"У Буяльского перелом двух ребер - шестого и седьмого - причем один со смещением. Через несколько дней его выпишут из больницы", - сказал врач.

Что касается Кадара, то, по словам медика, он почувствовал во время игры мышечный спазм, "после УЗИ и МРТ можно будет говорить о характере повреждения более основательно".

Напомним, игра завершилась ничьей 1:1. Первый гол уже на 11-й минуте забил Назарий Русин. Сравнить счет луганчанам удалось только во втором тайме на дополнительных минутах. Силас Араужо да Силва забил ответный гол со штрафного удара.

Ранее "Страна" рассказывала, что в прошлом году Виталий Буяльский продлил контракт с Динамо до 2023 года.