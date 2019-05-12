Новый глава Госналоговой службы Сергей Верланов, который был назначен несколько дней назад, не смог зарегистрировать юридическое лицо ведомства, которое он возглавляет. Ему отказал государственный регистратор.

Напомним, до конца апреля Украина, согласно договоренностям с МВФ, должна была разделить Госфискальную службу на две самостоятельных структуры - налоговую и таможенную.

Налоговую по результатам конкурса возглавил Верланов. Теперь для начала работы ему нужно было зарегистрировать юрлицо нового ведомства. Однако государственный регистратор Шевченковского района Киева заявил, что это невозможно.

Отказное письмо на имя Верланова оказалось в распоряжении Независимой Службы Новостей.

Фото: bloginside.in.ua

Если кратко - то налоговую нельзя зарегистрировать, пока не упразднена материнская структура - ГФС.

У регистратора объяснили, что документы, поданные Верлановым, для регистрации юридического лица "путем разделения" в отношении Госфискальной службы, не соответствуют сведениям содержащихся в Едином государственном реестре.

Регистратор в своем решении акцентирует внимание, что ГФС не находится в состоянии прекращения путем реорганизации в связи с делением.

Поэтому регистратор решил остановить рассмотрение поданных Верлановым документов.

Данный факт в Facebook уже прокомментировала глава Минфина Оксана Маркарова.

"Есть и полезное в таких замечательных документах. Нас это задержит на неделю максимум, но помогает всю сеть сопротивления реформе обнаружить на старте", - написала она.

Ранее Сергей Верланов заявил, что поддерживает идею команды новоизбранного президента Владимира Зеленского о всеобщем декларировании доходов граждан.

Также мы писали о том, что бывший глава ГФС Роман Насиров подал в суд на Кабмин из-за конкурса на пост глав ГТС и ГФС.