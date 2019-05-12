В России на 80-м году жизни умер известный советский хоккеист, олимпийский чемпион 1968 года по хоккею в составе сборной СССР Анатолий Ионов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России

Хоккеист в своей карьере выступал за команды "Электросталь", "Крылья Советов" и ЦСКА. В составе армейцев спортсмен пять раз выигрывал чемпионат СССР (1964–1966, 1968, 1970). Всего он провел 298 матчей в составе ЦСКА, в которых забросил 139 шайб. Четыре раза выигрывал Кубок СССР.

"За сборную СССР на Олимпийских играх и чемпионатах мира провел 14 матчей, забросил пять шайб. Заслуженный мастер спорта СССР", - отмечено в сообшении.

В 2014 году Ионов был введен в Зал славы хоккея РФ.

Фото: Спорт Экспресс

Напомним, что ушел из жизни знаменитый чешский хоккеист Адам Свобода.

Также вдову олимпийского чемпиона по хоккею посадили на скамью подсудимых за мошенничество.