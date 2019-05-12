В городе Сокаль Львовской области мужчина погиб от удара молнии. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"11 мая около 15:00 в г. Сокаль, на дачном участке, молнией был смертельно поражен местный житель 1953 года, а его жена 1949 года, получила травмы и была госпитализирована в реанимационное отделение Сокальской ЦРБ", – говорится в сообщении.

В департаменте подчеркнули, что по количеству смертельных случаев молния уступает только наводнениям и ежегодно убивает около 100 человек в Европе и столько же в США.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Харькове молния буквально срезала украинский флаг на монументе Воину-освободителю.

Еще мы писали, что удар молнии считается основной причиной трагедии с самолетом в Шереметьево, где погибли десятки людей.