Лидер "Национального корпуса", народный депутат Андрей Билецкий заявил, что продолжатся протесты против отца и сына Свинарчуков (Гладковских), а также против других участников масштабных хищений на госзакупках для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Акция против Свинарчуков не закончилась. Уже в ближайшую неделю мы снова начинаем акции. Понятно, что Порошенко их сажать не будет, но теперь надо требовать от Зеленского. Он об этом много говорил, особенно на дебатах. Теперь он должен доказать свои слова к конечному результату ", - сказал он.

Также Билецкий добавил важность наказать политиков и чиновников, причастных к хищению оборонки.

"Если ты мародер, который прикрывался патриотическими лозунгами, то ты должен вдвойне, потому что ты воровал не только деньги, ты воровал идею людей, которые за эту идею были готовы умирать", - отметил он.

Напомним, что Аваков рассказал о своих отношениях с Билецким.

Также Нацкорпус посетил виллы Гладковского и Порошенко в Испании.