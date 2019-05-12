Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского разместил в YouTube новое видео, на котором спрашивали мнения людей о роспуске Верховной Рады.

Согласно их заявлению, если ролик наберет более миллиона просмотров, то украинский лидер "обратит внимание" на этот вопрос.

"Первая видеопетиция готова! Мы спросили у людей на улице, что они думают насчет роспуска Верховной рады. А сейчас спрашиваем вас — оставить или распустить? Напоминаем, что после 1 000 000 просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь", - сказано в сообщении, размещенном в комментариях к видеоролику.

Представитель команды Зеленского Руслан Ханумак сообщил, что уровень доверия граждан к украинскому парламенту составляет "не более 4%". Большинство опрошенных в видеоролике высказывались однозначно за досрочное прекращение полномочий Рады.

На настоящий момент петицию просмотрели более 90 тысяч человек, собрав 27 тысяч лайков.

Напомним, что Зеленский пообещал решать проблемы людей "с улиц".

Также Зеленский раскритиковал Порошенко и потребовал от Рады назначить инаугурацию на 19 мая.