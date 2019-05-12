В США на конференции для разработчиков Google I/O 2019 рассказали о новой операционной системе Fuchsia. Об этом сообщает портал The Verge.

Известно, что новая ОС в отличие от Android, который работает на ядре Linux, Fuchsia работает на ядре собственного производства — Zircon.

"Мы знаем, что многие волнуются, что это будет новый Chrome OS или Android, но Fuchsia не об этом. Цель экспериментальной Fuchsia — работа с разными форм-факторами, гаджетами "умного дома", носимой электроникой и, возможно, устройствами дополненной и виртуальной реальности. На данный момент Android хорошо работает на мобильниках, приложения работают и на устройствах с Chrome OS. А Fuchsia может быть оптимизирована для других форм-факторов", - пояснила глава направления Android и Chrome OS Хироши Локхаймер.

В Google подчеркнули,что новая ОС не заменит Android и Chrome OS.. Она создана для работы с разными форм-факторами и устройствами.

Напомним, что Google Chrome перестанет работать на 32 миллионах устройств с устаревшей версией Android.

Также на Google подали в суд из-за слежки за пользователями Android и iOS.