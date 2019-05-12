В воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве состоится церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2019.

Отмечается, что на ней будут присутствовать все участники, а это 41 артист. Украина в этом году на Евровидении не представлена из-за позиции Национальной телерадиокомпании, которая вынудила победителя Нацотбора - певицу Марув - снять свою кандидатуру.

Онлайн-трансляцию церемонии можно будет посмотреть в 19:00 по киевскому времени на официальном YouTube конкурса.

Первый, второй полуфиналы и финал Евровидения-2019 состоятся 14, 16 и 18 мая соответственно.

В Украине полуфиналы и финал будет транслировать телеканал UA:Перший. Начало мероприятия в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что первый полуфинал Евровидения 2019 состоится во вторник, 14 мая в 22:00 по киевскому времени. Второй полуфинал - в четверг, 16 мая, а гранд-финал Евровидения, в ходе которого определится победитель, состоится в субботу, 18 мая.

Оба полуфинала и финал пройдут на грандиозной сцене в Израильском центре торговых ярмарок и выставок, созданной Флорианом Видером который до этого был автором сцены Евровидения 2017 в Киеве.

В первом полуфинале, согласно жеребьевке, участники Евровидения 2019 выступят в таком порядке: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Израиле тонко пошутили над участниками Евровидения.

На улицах появился баннер с надписью на английском языке: "Успеха всем участникам "Евровидения!" При этом на на иврите снизу написано: "Шутка, желаем успеха только Коби" (Коби Мерими - представитель Израиля - Прим. Ред.).

Еще мы описывали, как в Тель-Авиве прошли первые репетиции песенного конкурса.