Друзья и поклонники погибшего российского журналиста и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с ним, несмотря на отмену церемонии.

Фото и видео с места событий были опубликованы изданием "МК".

Ранее мы сообщали, что церемонию прощания с Сергеем Доренко отменили из-за того, что полиция запретила выдавать вдове тело журналиста.

На фото видно, как несколько десятков человек собрались под ритуальным залом. Приехала и вдова Доренко Юлия, для которой отмена траурных мероприятий стала полной неожиданностью.

Фото: mk.ru

"Для нас ситуация неожиданная. Сказали, что тело отправят на повторную экспертизу", - прокомментировали коллеги.

Ранее "Страна" сообщала, что согласно выводам судмедэкспертизы, Доренко умер от гемотампонады.

Сергей Доренко погиб 9 мая после падения с мотоцикла. Журналист ехал от Курского вокзала в сторону Таганской площади. Предположительно он за рулем почувствовал себя плохо и мотоцикл завалился на бок. Медики пытались реанимировать Доренко, но безрезультатно.