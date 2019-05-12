Друзья погибшего Сергея Доренко пришли на церемонию прощания, которую отменила полиция. Фото
Друзья и поклонники погибшего российского журналиста и главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с ним, несмотря на отмену церемонии.
Фото и видео с места событий были опубликованы изданием "МК".
Ранее мы сообщали, что церемонию прощания с Сергеем Доренко отменили из-за того, что полиция запретила выдавать вдове тело журналиста.
На фото видно, как несколько десятков человек собрались под ритуальным залом. Приехала и вдова Доренко Юлия, для которой отмена траурных мероприятий стала полной неожиданностью.
Фото: mk.ru
"Для нас ситуация неожиданная. Сказали, что тело отправят на повторную экспертизу", - прокомментировали коллеги.
Ранее "Страна" сообщала, что согласно выводам судмедэкспертизы, Доренко умер от гемотампонады.
Сергей Доренко погиб 9 мая после падения с мотоцикла. Журналист ехал от Курского вокзала в сторону Таганской площади. Предположительно он за рулем почувствовал себя плохо и мотоцикл завалился на бок. Медики пытались реанимировать Доренко, но безрезультатно.