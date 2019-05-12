Петр Порошенко уволит двух членов Антимонопольного комитета, которые голосовали против передачи облэнерго олигарху Ринату Ахметову.

Об этом сообщил в Facebook Андрей Герус, бывший член НКРЭКУ, а ныне входящий в штаб Владимира Зеленского.

"По моей информации, Порошенко в эти свои последние дни на посту президента планирует издать указы об увольнении двух государственных уполномоченных АМКУ: Светланы Панаиотиди и Агии Загребельськой. Одной из них уже была предъявлено требование написать заявление по собственному желанию. Это единственные два государственных уполномоченных по АМКУ, которые отказались признавать немонополистом компании ДТЭК Ахметова. Также они единственные, кто проголосовали против разрешения на покупку этой компанией еще двух облэнерго. Эти же двое госуполномоченных занимали принципиальную позицию и по некоторым другим вопросам", - рассказал Герус.

Советник отметил, что целью этих увольнений является создание лояльного к монополистам регулятора, а значит ослабить новоизбранного президента Владимира Зеленского.

"Такие возможные действия Порошенко очевидно выгодные Ахметову, который рассматривает возможность покупки еще 5 облэнерго. А это возможно, только с разрешения АМКУ. Конечно, ни Загребельская, ни Панаиотиди не являются "людьми Зеленского". Они были призначенны еще в 2015 году, когда он был далек от политики. Единственное чем эти двое гос уполномоченных отличаются, это тем, что не боялись идти против системы и занимать независимую профессиональную позицию, даже будучи в очевидном меньшинстве", - подчеркнул Герус.

Фото: facebook.com

Напомним, что АМКУ разрешил Ахметову завладеть Киевоблэнерго и Одессаоблэнерго.

Также АМКУ оштрафовал 22 компании-поставщика питания для армии за сговор на тендерах.