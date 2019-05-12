Украинский самолет АН-225 "Мрия" не совершил запланированный полет над Венецией, так как воздушное судно пребывает на технической проверке.

Напомним, что полет "Мрии" должен был состояться 9 мая в рамках Венецианской биеннале. Этот полет называли самым амбициозным украинским культурным проектом, государство выделило на него 6,5 миллиона гривен, еще около 2,6 миллиона гривен кураторы нашли через гранты, спонсоров и партнеров.

Об срыве проекта в комментарии theБабелю рассказал художник Открытой группы Павел Ковач. Он отметил, что в рамках их проекта "Падающая тень "Мрии" на сады Джардини" полет действительно должен был произойти, но ничего не получилось. За месяц Венецианского биеннале судно так и не подготовили.

"После этого в Открытой группе был тяжелый период. В (каждом из) нас боролись художник и гражданин. Если бы мы сказали всем, что "Мрия" не полетит, нам бы ответили: "Какой ужас! Проекта не будет. Катастрофа". Наша художественная позиция от этого бы сильно пострадала. Мы до последнего, в агонии пытались что-то сделать, чтобы она полетела", - добавил художник.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликовано видео, на котором пользователи Сети увидели, как Мрия пролетает под линией электропередач в Боливии.