В День матери известные политики поздравили своих родителей. "Страна" выделила тех, кто не постеснялся выложить в соцсети фото своих мам.

Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко опубликовала в Instagram коллаж, на котором изображена сама политик, ее мать, дочь и внучка.

"Мамы и дочки. Люблю вас, мои девушки! С Днем матери всех!", - написала Тимошенко.

Фото: instagram.com

А вот лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк выложил скромную фотографию с мамой.

"Какое счастье, что ты есть в моей жизни. С Днем матери!", - подписал фото Яценюк.

Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Народный депутат от "Народного фронта" Николай Княжицкий и вовсе опубликовал детское фото матери с куклой в руках.

"Сегодня День матери. Это - моя маленькая мама. Благодарю покойного деда, который был фотографом, за это замечательное фото мамы с любимой куклой", - написал Княжицкий.

Фото: facebook.com

Главный радикал Олег Ляшко несмотря на то, что мать его отдала в детский дом, поблагодарил ее и выложил совместное фото: "Моя самая лучшая мать, спасибо за жизнь", - написал лидер "Радикальной партии".

Фото: facebook.com/O.Liashko

Министр юстиции Павел Петренко в Twitter показал маму в традиционно украинском стиле, одетую в вышиванку и на фоне гостинцев.

"Все мои успехи и достижения - это, в первую очередь, заслуга моей мамы. Она подарила мне не только жизнь, но и свою безграничную любовь и поддержку. Мама, ты - самое дорогое, что у меня есть. С праздником тебя! Будь счастливой!", - подписал фото министр.

Фото: twitter.com/Petrenko_Pavlo

"В День матери благодарю мою маму за мудрость и терпение. Хочу быть для моих детей лучшим другом", - подписала пост с фото матери вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Нардеп Борислав Береза опубликовал в Facebook отсканированное фото из Евпатории 1981 года, где он совсем маленький сидит на коленях у мамы в воде.

"Мамочка, спасибо, что ты у меня есть! Спасибо, что ты делала для меня. Спасибо, что тратила на меня все свое свободное время водя по музеям, кинопремьерам и театрам. Спасибо за то, что давала мне правильные книги и водила на правильные фильмы. Спасибо, за все это и за многое другое. Я все помню!", - благодарит маму Борислав.

Фото: facebook.com/borislav.bereza

Премьер-министр Владимир Гройсман опубликовал фото покойном мамы.

"Прошло 19 лет. Мне тебя очень не хватает, МАМА ...", - скорбит премьер.

Фото: facebook.com/volodymyrgroysman

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