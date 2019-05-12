Мир рискует перейти в форму международной анархии. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Le Parisien.

Об этом дипломат заявил, отвечая на вопрос, что стало причиной несоблюдения международных договоров и отсутствия уважения к границам.

По словам Ле Дриана, некоторые страны выступают за то, чтобы международные отношения основывались на конфронтации, а не на сотрудничестве.

Он также возложил вину за дестабилизацию в мире на президента США Дональда Трампа в связи с решением о выходе из Парижского соглашения о климате и ядерной сделки с Ираном.

Кроме того, Ле Дриан считает, что Китай и Россия "могут внести свой вклад в дестабилизацию".

Напомним, во Франции второй месяц не унимаются "желтые жилеты".

Ранее "Страна" рассказывала, как в Греции анархисты забросали бутылками министров и депутатов правящей партии.

Кроме того, в Греции изымают из продажи молоко и сосиски после угроз анархистов отравить продукты.