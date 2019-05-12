В порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах произошли взрыв на минимум семи нефтяных танкерах. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на местные источники.

"Взрывы были мощными и последовательными, они прогремели с 4:00 до 7:00", - сказано в сообщении.

Сообщается, что взрывы прогремели на семи или даже десяти танкерах. Причины пожара пока не установлены.

Также очевидцы взрывов сообщили о полете американских и французских самолетов над портом.

Ранее "Страна" сообщала, что минфин США ввел масштабные санкции против нефтяных компаний и 35 танкеров Венесуэлы.

Также мигранты из Ливии захватили в Средиземном море спасший их танкер и повернули на Мальту.

Отметим, что опознаны тела 10 моряков, погибших при пожаре на танкерах в районе Керченского пролива.