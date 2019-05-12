В ночь на 12 мая в Киеве неизвестные сожгли припаркованный у подъезда автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова. Об этом он сам сообщил в Facebook.

Журналист связал данный поджог со своей профессиональной деятельностью.

"Сегодня в 4-30 мою машину подпалили. Я связываю это с профессиональной деятельностью. Соседи говорят о хлопке, явный поджог. Хорошо, что никто не пострадал", – отметил он

Позже Егоров добавил, что пожарные и полиция оперативно прибыли на место и "сделали свою работу". Автомобиль, по его словам, не подлежит восстановлению.

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Телеканал не вещает в украинском эфире - Нацсовет по ТВ и радиовещанию лишил его лицензии в 2018 году. Ранее этот телеканал принадлежал Николаю Княжицкому и Давиду Жвании. Сейчас он доступен по спутниковым сетям.

Напомним, что в Волынской области избили и ограбили журналистов, снимающих сюжет о янтаре.

Также избитый в Черкассах журналист Комаров впал в кому.