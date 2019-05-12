Госсекретарь США Майк Помпео назвал положительным опыт сотрудничества с Россией по ситуации в Сирии, Афганистане и Венесуэле, а также в борьбе с терроризмом. Об этом передает "Интерфакс".

"Есть много сфер, в которых, я надеюсь, нам с Россией удастся найти общие интересы. Очень хороший пример - это Сирия, мы можем работать вместе по Афганистану, у нас состоялись хорошие переговоры по Венесуэле, когда я встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на прошлой неделе в Финляндии", - отметил он.

Также Помпео добавил, что готовится новая встреча с Лавровым, на которой обсудят новые вопросы.

"Вспоминаю, когда был директором ЦРУ, я тесно взаимодействовал с российской стороной в сфере борьбы с терроризмом. Уверен, эти усилия были важными, они позволили спасти жизни американцев и россиян", - подчеркнул Госсекретарь.

При этом Помпео акцентировал, что интересы США всегда будут на первом месте.

"У нас есть сферы, интересы по которым у нас совпадают с Россией. В случае если мы не сможем (совпасть в интересах), мы пойдем нашим собственным путем. Есть сферы, к которым мы будем подходить с учетом абсолютно различных ценностей, наши взгляды будут отличаться, но в этом случае мы будем защищать американские интересы. Но в тех сферах, где мы сможем найти общие позиции и интересы, мы будем работать совместно - это необходимо, и такова моя обязанность", - подытожил он.

Напомним, что стало известно, когда Помпео планирует посетить Москву и Сочи.

Также Помпео подтвердил, что США могут использовать армию в Венесуэле.