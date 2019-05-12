Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором в отношении "Украинагейта", который раскручивается в США.

Окружение новоизбранного президент тяготеет к Соросу и Демократической партии США. В то время как Белый дом начал войну против демократов на украинском поле и требует расследовать два основных дела: по вмешательству Киева в американские выборы 2016 года и по возможной коррупции вице-президента времен Обамы Джо Байдена.

И теперь окружение Зеленского может стать главным фактором испорченных отношений нового президента со Штатами.

С другой стороны, все непросто и у президента Украины Петра Порошенко, который становится ключевой фигурой в расследовании и дела Байдена, и дела по вмешательству Украины в американские выборы.

Об этом в Facebook пишет главный редактор "Страны" Игорь Гужва. Он делает пять основных выводов из ситуации:

"Несколько выводов относительно скандала вокруг Джулиани, Зеленского, Лещенко, Байдена и прочих.

1. Сергей Лещенко и некоторые другие члены команды Зеленского пытаются представить ситуацию как козни коррупционера Луценко, который, сливая компромат на Байдена и прочих демократов, пытается удержатся на своем посту. Мотив Луценко описан совершенно верно, но украинский генпрокурор отнюдь не инициатор процесса. Он лишь инструмент в руках команды Трампа, при помощи которого та собралась бить по Байдену накануне выборов. И именно команда Трампа, а не Луценко, является сейчас главным двигателем всех процессов.



2. Для Трампа вопрос этот является сейчас самым важным. А значит - именно он будет определяющим в политике Белого Дома в отношении Украины. То есть - насколько Зеленский будет содействовать расследованию против Байдена и по поводу вмешательства украинской власти на стороне Клинтон в выборы в США ("Украиногейт"). И насколько Зеленский будет готов очистить свое окружение от причастных к этим скандалам, а также вообще от лобби Демократической партии и Сороса (как гарантия того, что он готов сотрудничать по расследованию против Байдена и по "Украиногейту"). По сути - повторяется ситуация с "Рашагейтом", только уже в исполнении Трампа и вместо России - Украина. Также как через связи с Москвой демократы хотели закопать Трампа (что, как мы знаем, не получилось из-за провального доклада Мюллера), также и Трамп теперь хочет закопать Байдена через украинский компромат.



3. Судя по утечкам из команды Зеленского (см ссылку в первых комментариях) там хотели бы держаться в стороне от этих разборок, делая вид, что они их не касаются. Позиция удобная с точки зрения многих соратников Зеленского, которые как раз и являются яркими представителями лобби Демпартии и Сороса, а также напрямую участвовали в работе против команды Трампа на выборах в США. Джулиани вспомнил о Лещенко. Но не только он. Например Коломойский зачем-то назвал в качестве будущего премьера фамилию главы НАК "Нефтегаза" Коболева, которого считают близким к Соросу. Прозвучало это, как видим, очень "своевременно". А есть еще Данилюк и другие. Ну а в целом, по каким-то причинам, Зеленский привлек в свою команду многих людей из этой тусовки. Наверное думал, что таким образом станет "понятным" для Запада и США, собьет негатив против себя, отбив обвинения в том, что он марионетка в руках Коломойского и вообще непонятный "кот в мешке". Но, по иронии судьбы, это как раз ему сыграло в "минус" и теперь становится крайне негативным фактором для отношений с США. По неофициальным данным, Белый Дом уже дал понять, что уровень присутствия Америки на инаугурации президента (не говоря уже о будущих отношениях) будет напрямую зависеть от того, насколько Зеленский прислушается к рекомендациям.



4. Перед Зеленским не очень простой выбор. Если он сейчас начнет чистить свою команду после окрика от Джулиани - это будет имиджевый ущерб (мол, прогнулся под Вашингтон) и пробуксовка многих процессов по кадровым назначениям. Не прислушается - получит большую проблему в отношениях с США, чем, безусловно, воспользуются все его многочисленные враги внутри Украины. Да и уже пользуются - почитайте радостные посты порохоботов и Татьяны Черновил, которая успела "повесить" на Байдена коррупционные связи с самим Януковичем. В общем, выбор Зе делать придется. Как бы он не хотел этого избежать.



5. Но в самом интересном положении (даже еще в более интересном, чем Зеленский и Лещенко) оказался Петр Порошенко. Он, по сути, является ключевым свидетелем по делу Байдена. Ведь именно через него, если верить Шокину и прочим, шли команды от Байдена прекратить дело "Бурисмы". То есть именно Порошенко может либо подтвердить этот факт, либо опровергнуть. Также он наверняка может дать важные показания по Украиногейту. Так как вряд ли мимо него могли пройти команды от Госдепа по вмешательству в выборы в США. И чтоб Порошенко не попытался увильнуть и сторговатся с демократами, команда Трампа может поставить уходящего президента Украины в столь тяжелое положение, что деваться ему будет некуда кроме как дать "единственно правильные" показания и по Байдену, и по Украиногейту. Впрочем, возможно, до этого дело и не дойдет. И Порошенко, осознавая перспективу, сам даст все требуемые от него показания, так сказать, в добровольном порядке".









Ранее "Страна" разбиралась, как Вашингтон хочет "почистить" окружение Зеленского.

Также мы рассказывали, что команда нового президента не хочет раскручивать дело Байдена в Украине.