В Донецке взрывом уничтожило старую заправку. Видео
В Донецке взорвалась старая газовая заправка. Взрыв был слышен за несколько километров, пишет "Комсомольская правда".
Взрыв произошел вечером в субботу, 11 мая. Сообщается, что жители окрестных домов слышали громкий взрыв и клубы дыма.
Позже выяснилось, что взрывалась газовая заправка, которая находилась на мариупольской трассе, на участке дороге между строительным супермаркетом "Галактика" и рестораном "Деревня". Отметим, что заправка с 2014 года не работала.
В местном "МЧС" подтвердили факт взрыва. Причины инцидента будут далее выяснять спасатели.
"Да, взрыв был, был такой вызов. Мы выезжали. Жертв нет", - сказано в сообщении.
Фото: Скриншот
Напомним, что в Донецкой области без воды остались два десятка населенных пунктов.
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