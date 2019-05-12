В Донецке взорвалась старая газовая заправка. Взрыв был слышен за несколько километров, пишет "Комсомольская правда".

Взрыв произошел вечером в субботу, 11 мая. Сообщается, что жители окрестных домов слышали громкий взрыв и клубы дыма.



Позже выяснилось, что взрывалась газовая заправка, которая находилась на мариупольской трассе, на участке дороге между строительным супермаркетом "Галактика" и рестораном "Деревня". Отметим, что заправка с 2014 года не работала.

В местном "МЧС" подтвердили факт взрыва. Причины инцидента будут далее выяснять спасатели.

"Да, взрыв был, был такой вызов. Мы выезжали. Жертв нет", - сказано в сообщении.





Фото: Скриншот

Напомним, что в Донецкой области без воды остались два десятка населенных пунктов.

Также в центре Донецка прогремел взрыв в пятиэтажке.