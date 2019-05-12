"Нормальный формат". Советник Зеленского хочет сохранить ООС на Донбассе
Советник новоизбранного президента по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что команда Владимира Зеленского продолжит операцию Объединенных сил на Донбассе. Об этом рассказал в интервью "Громадському".
"Нормальный формат. ВСУ используются в том формате, для чего они предназначены", - отметил он, отвечая на вопрос, продолжится ли ООС.
Ранее Апаршин сообщил, что они будут продолжать считать происходящее между Украиной и Россией войной. Также Украина не изменит курс в НАТО, однако не назвал никаких сроков для этого.
Напомним, что 30 апреля 2018 года антитеррористическая операция (АТО) на территории Донецкой и Луганской областей изменилась на операцию Объединенных сил (ООС). О чем объявил президент Украины Петр Порошенко. АТО, которая началась в апреле 2014 года, длилась четыре года.
Существенным изменением стало то, что руководство действиями силовиков было возложено на ВСУ, а не СБУ. В районе конфликта главным теперь был назначен Объединенный оперативный штаб ВСУ. Начальник ООС подчинялся начальнику Генерального штаба ВСУ.
В 2018 году Порошенко назначил командующим Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева. Заменил Наева на этом посту генерал-лейтенант Александр Сырский.