Советник новоизбранного президента по вопросам обороны Иван Апаршин заявил, что команда Владимира Зеленского продолжит операцию Объединенных сил на Донбассе. Об этом рассказал в интервью "Громадському".

"Нормальный формат. ВСУ используются в том формате, для чего они предназначены", - отметил он, отвечая на вопрос, продолжится ли ООС.

Ранее Апаршин сообщил, что они будут продолжать считать происходящее между Украиной и Россией войной. Также Украина не изменит курс в НАТО, однако не назвал никаких сроков для этого.

Напомним, что 30 апреля 2018 года антитеррористическая операция (АТО) на территории Донецкой и Луганской областей изменилась на операцию Объединенных сил (ООС). О чем объявил президент Украины Петр Порошенко. АТО, которая началась в апреле 2014 года, длилась четыре года.

Существенным изменением стало то, что руководство действиями силовиков было возложено на ВСУ, а не СБУ. В районе конфликта главным теперь был назначен Объединенный оперативный штаб ВСУ. Начальник ООС подчинялся начальнику Генерального штаба ВСУ.

В 2018 году Порошенко назначил командующим Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева. Заменил Наева на этом посту генерал-лейтенант Александр Сырский.