В Харькове обязали убрать из центра города палатку "Все для победы" в честь погибших атошников. Предписание выдал Департамент территориального контроля Харьковского городского совета, передает "Еспресо".

В документе за подписью начальника Инспекция по парковке Гаркушино требуется добровольно в трехдневный срок убрать самовольно установленную палатку.

В горсовете отметили, что конструкция препятствует дорожному движению и портит благоустройство, "что является нарушением норм закона "О благоустройстве" и "О дорожном движении"".

"В случае невыполнения требований предписания в установленный срок, самовольно (незаконно) установленный объект ... будет демонтирован на основании решения исполнительного комитета Харьковского городского совета", - сказано в документе.

На данный момент около палатки установили усиленное дежурство. В 12:00 там состоится митинг.

Фото: Еспресо

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал петицию с требованием убрать с площади Свободы волонтерскую палатку "Все для победы".

Также Кернес еще раз пообещал вернуть харьковскому проспекту имя Жукова.