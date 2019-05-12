За два года безвизовым режимом со странами Европейского Союза воспользовались два миллиона украинцев. Об этом сообщает представительство Украины при ЕС в Facebook.

"Безвиз" успешно работает. Граждане Украины совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе, преимуществами "безвиза" воспользовались более двух миллионов украинских граждан. Это феноменальные цифры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что безвиз заработал безвизовый режим через месяц – 11 июня 2017 года.

Фото: Facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в день рождения безвиза украинский дипломат рассказал об интересной беседе с немецким пограничником.

Также Украина намерена договориться о безвизе со страной, билет в которую стоит от $1000.

Напомним, что в ЕС не видят причин отмены безвиза для украинцев.