В США в возрасте 72 года скончалась актриса Пегги Липтон, которая знаменита своей ролью в сериале "Твин Пикс". Артистка умерла от рака. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление ее дочерей.

"У нас разбито сердце из-за того, что наша любимая мать скончалась сегодня от рака", - сказанов сообщении.

За съемку в сериале "Отряд "Стиляги" Липтон в 1971 году получила премию "Золотой глобус".

Но настоящий успех актрисе принесла роль владелицы закусочной Нормы Дженнингс в сериале "Твин Пикс".

В 2004 году у актрисы диагностировали рак толстой кишки. Она проходила годовой курс лечения и поборола болезнь.

Фото: РБК

Напомним, что умер известный украинский актер театра и кино Петр Бенюк.

Также умер российский актер Алексей Булдаков.