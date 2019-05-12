У Зеленского будут продолжать считать происходящее между Украиной и Россией войной.

Об этом заявил советник новоизбранного президента по вопросам обороны Иван Апаршин в интервью "Громадському". Он описал, о чем они договаривались с Зеленским, когда обсуждали совместную работу.

"Мы не меняем курс по отношению к войне с РФ, это же война. Мы не меняем курс того, что украинская армия должна быть профессиональной. Мы не меняем курс того, что она должна быть усилена постоянно действующим резервом. Мы не меняем курс того, что должна быть новая современная система территориальной обороны. Мы не меняем курс, что коррупция в армии недопустима. Это основные принципы, о которых мы говорили", - рассказал он.

Также Апаршин отметил, что они договорились о неизменности курса в НАТО, однако не ставили никаких сроков для этого.

Напомним, что военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса без войны.

Также военный советник Зеленского заявил, что нужно вступать в НАТО и "нестандартно" отвечать России.