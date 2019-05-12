В воскресенье, 12 мая, в Москве отиенили прощание с погибшим журналистом Сергеем Доренко.

Об этом передает радиостанция "Говорит Москва", которую возглавлял Доренко.

Сообщается, что полиция запретила выдавать тело вдове журналиста Юлии Доренко.

Документ, подписанный полицией, поступил в морг ночью. В нем содержится распоряжение не выдавать тело для захоронения или кремации "в связи с необходимостью повторной судебно-медицинской экспертизы".

Решение было принято на основании заявления дочерей Сергея Доренко от первого брака – Ксении и Екатерины. Они утверждают, что журналист мог быть отравлен.

Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев пояснил, что вскрытие проводилось в день смерти, установлена естественная причина гибели журналиста и повторное вскрытие не проводится.

"Вероятно, документ следует понимать, как необходимость дождаться результатов судебно-химического исследования, которое и так проводится в плановом порядке. Обычно оно занимает три недели, сейчас оно будет максимально ускорено", - отметил он.

Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стал разрыв аорты.

Напомним, что в Москве разбился на мотоцикле знаменитый телеведущий Сергей Доренко.

Также появились фото с места гибели Сергея Доренко.