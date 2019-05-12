Владимир Зеленский опасается, что его могут втянуть в американский внутриполитический конфликт.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

В окружении новоизбранного президента Украины боятся, что Белый дом будет требовать у Киева провести расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Хантер Байден входил в наблюдательный совет газодобывающей компании "Буризма" экс-министра экологии Николая Злочевского.

После Майдана на эту компанию завели уголовное дело, однако Байден тут же вмешался и потребовал уволить генпрокурора Виктора Шокина (так заявлял сам Шокин). Сменивший его на посту Юрий Луценко дела против фирмы Злочевского и сына Байдена закрыл.

Эта история, по мнению Белого дома, должна бросить тень на главного кандидата от Демократической партии США на выборах 2020 года. Джо Байден использовал служебное положение и грубо вмешался в дела Украины, лоббируя экономические интересы своей семьи.

Издание утверждает, что советники Зеленского рассматривают интерес Белого дома к этому расследованию как "внутреннее дело США". И не хотят, чтобы оно отвлекало нового президента от других дел.

В то же время, реальная мотивация может быть совсем иной. В самом Белом доме многих соратников Зе считают врагами Дональда Трампа - в ходе американских выборов 2016 года они открыто поддерживали Хиллари Клинтон.

Поэтму раскрутка "дела Байдена", который курировал Украину от лица демократов, для них может быть невыгодной - она способна вскрыть "агентуру" Демпартии в Украине. Тем более, что Вашингтон усиленно проталкивает и второе "украинское дело" - по вмешательству Киева в американские выборы 2016 года.

Так, вчера адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что отменил визит в Киев после того, как узнал, что в окружении Зеленского есть Сергей Лещенко - нардеп, который инициировал слив компромата на главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

Почему Джулиани отменил поездку в Киев и знакомство с Зе - "Страна" уже разбиралась вчера.

Как сообщил "Стране" источник в лоббистских кругах США, у Трампа таким образом поставили своеобразный ультиматум. Уровень представительства Америки на инаугурации Зеленского будет зависеть от того, насколько новый президент прислушается к советам по очистке своего окружения от причастных к "Украинагейту" людей и прочих "птенцов Сороса".

Напомним, что адвокат Трампа заявил, что экс-вице-президент США Байден вынудил Киев уволить бывшего главу ГПУ Шокина.

Также адвокат Трампа хочет убедить Зеленского провести расследование "сговора" Клинтон.