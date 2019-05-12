В Киеве вечером 11 мая на улице Большая Васильковская автомобиль Toyota Corolla сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло нескольких метрах от подземного перехода, передает "Информатор".

Сообщается, что машина ехала по улице Большая Васильковская в сторону станции метро "Лыбедская". По словам водителя пешеход буквально выскочил перед ним на дорогу. Он успел вывернуть руль, а потому удар пришелся на боковую часть: пешехода ударился о правое крыло и снес зеркало.

По словам очевидцев, пострадавшему около 55 лет и он местный бездомный, которого здесь видели не один раз. Патрульные и водитель говорят, что в момент происшествия у него уже был наложен гипс на одной ноге. Мужчина находился в сознании, но не мог встать.

Пострадавшего забрали в больницу.

Фото: Информатор

Напомним, что в Киеве двое военных на ВАЗе погибли в ДТП, возвращаясь домой с учений.

Также появилось видео момента ДТП с участием трех авто на светофоре в Чабанах под Киевом.