Дональд Трамп заявил, что было бы целесообразно поговорить с генеральным прокурором США Биллом Барром о начале расследования в отношении его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена или его сына Хантера. Об этом сообщает Politico.

В комментарии изданию Трамп заявил, что это было бы уместно, однако он этого еще не делал.

Издание отмечает, связи Байденов с Украиной стали "предметом глубокого интереса среди политических союзников президента, которые обвиняют Байдена в том, что он оказывал давление на украинское правительство с целью отстранить прокурора [Виктора Шокина], дабы принести пользу его сыну. Украинский прокурор, как сообщается, сталкивался с обвинениями в игнорировании коррупции среди деловой и политической элиты Украины. Нет никаких доказательств того, что Джо Байден действовал, чтобы помочь своему сыну".

Напомним, газета The New York Times сообщала, что личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани сообщил о своих планах отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, цель поездки — убедить власти Украины начать расследование, связанное с интересами президента США.

Позже он отметил поездку в Украину, заявив, что в Киеве он встретит "группу людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях - врагами Соединенных Штатов, а в одном случае - человеком, который уже был уличен в том, что помогал демократам в расследовании 2016 года". Подробнее...

Речь идет возобновлении расследовании дела Burisma, которая принадлежит Николаю Злочевскому. По информации The New York Times, для обсуждения этого вопроса Юрий Луценко несколько раз встречался с адвокатом Трампа в Нью-Йорке в 2019 году.

По мнению издания, таким образом команда Дональда Трампа хотела привлечь внимание к тому, что в компании ранее работал сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

Напомним, Хантер Байден работал в Burisma, когда генпрокурором Украины был Виктор Шокин, которого в 2016 году требовал уволить вице-президент США. При каденции Шокина на посту главы ГПУ в Украине было открыто дело против Burisma.

NYT отмечает, что генпрокурор Луценко отрицает любую политическую мотивацию возобновления дела в марте 2019 года.

Свою позицию касательно этой истории Виктор Шокин представил в интервью "Стране".