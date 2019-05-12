Сегодня в Украине пройдут дожди с грозами. Карта погоды
В воскресенье, 12 мая, в Украине будет теплая и солнечная погода, но в регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Синоптики отметили, что ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью по стране ожидается в пределах 8-13 градусов тепла, днем около 18-23 с отметкой плюс.
При этом только на Западе Украины ожидается солнечная погода с дневной температурой +19+22, ночью +8+11, без осадков.
На остальной территории Украины, ожидаются дожди с грозами, преимущественно днем.
Фото: Укргидрометцентр
Ранее "Страна" сообщала, синоптик рассказала, какую погоду ждать в Украине на выходных. Карта.
Также синоптик объяснила, почему дожди в ближайшие дни не отпустят Киев.
Подписывайся на рассылку новостей Страны в Facebook. Узнавай первым самые важные и интересные новости!