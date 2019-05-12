В воскресенье, 12 мая, в Украине будет теплая и солнечная погода, но в регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Синоптики отметили, что ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью по стране ожидается в пределах 8-13 градусов тепла, днем около 18-23 с отметкой плюс.

При этом только на Западе Украины ожидается солнечная погода с дневной температурой +19+22, ночью +8+11, без осадков.

На остальной территории Украины, ожидаются дожди с грозами, преимущественно днем.

Фото: Укргидрометцентр

Ранее "Страна" сообщала, синоптик рассказала, какую погоду ждать в Украине на выходных. Карта.

Также синоптик объяснила, почему дожди в ближайшие дни не отпустят Киев.